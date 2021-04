Dortmund-City, le formazioni ufficiali: il 2002 Knauff ancora titolare, out Cancelo

vedi letture

Si riparte dal 2-1 in favore del Manchester City maturato all’andata. Gli inglesi sono per forza di cose i grandi favoriti, ma il risultato lascia spiragli di speranza al Borussia Dortmund. Chi vince sfiderà il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League. Calcio d’inizio alle 21.

Edin Terzic deve fare ancora a meno di Sancho. Poche novità rispetto alle ultime uscite: a centrocampo torna Can, in panchina nella vittoria sullo Stoccarda. Davanti scelto ancora Knauff, classe 2002 già titolare all’andata e poi a segno in Bundes, per fare reparto con Haaland e Reus.

Pep Guardiola cambia un solo giocatore rispetto alla partita di andata: in attacco c’è Bernardo Silva con Mahrez e Foden. Walker e Zinchenko (Cancelo in panchina) sulle fasce difensive, torna il centrocampo titolare (nonché Ruben Dias) dopo il turno di riposo concesso in campionato nella sorprendente sconfitta contro il Leeds.

Ecco le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Manchester City.

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Dahoud, Bellingham; Knauff, Haaland, Reus. Allenatore: Edin Terzic.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zincheko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Silva, Foden. Allenatore: Josep Guardiola.