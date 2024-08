Dove può arrivare la Juve? Motta taglia corto: "Facciamo il massimo domani col Como"

Prima conferenza stampa precampionato per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che domani affronta il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Tanti i temi toccati (leggi qui la conferenza stampa integrale), tra cui inevitabilmente alcuni aspetti di mercato: "Quanto entusiasmo abbiamo? Tanto, non vediamo l'ora di competere e arrivare al nostro obiettivo, fare una grande prestazione e arrivare alla vittoria".

Domani saranno convocati tutti per merito?

"Tutti i giocatori che vengono domani se lo meritano, giocare dall'inizio o durante la partita, lo fanno per il merito".

È tranquillo sul mercato?

"Molto, stiamo lavorano bene e al massimo per costruire una rosa competitiva".

Giocare per ultimi può essere un vantaggio?

"Nella vita è come nel calcio. Niente è scontato. Dobbiamo meritarlo. Siamo concentrati su noi stessi e su domani. Abbiamo una squadra che è salita dalla B, ha vinto tante partite. Porta con sé grande entusiasmo. Con grande rispetto per le avversarie, daremo il massimo. Competeremo per il risultato che vogliamo".

Dove può arrivare la Juve?

"Fare il massimo per domani. Competere con il Como e fare il risultato. Dobbiamo pensare passo dopo passo".

Su Fabregas?

"Hanno giocato sempre così, a prescindere dal percorso. Domani affronteremo una buona squadra con giocatori di esperienza come Reina, Moreno e Belotti. Buona squadra che cercheremo di portarla dalla nostra parte".