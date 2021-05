Due nomi super per la Lazio se saluta Inzaghi. Lotito incontra il sogno Allegri, ma piace Sarri

Due nomi di altissimo livello per la panchina della Lazio. Li fa il Corriere della Sera, nella sua edizione romana. Secondo il quotidiano, dati i tentennamenti sulla firma per il rinnovo di Simone Inzaghi e il possibile addio del tecnico a fine stagione, Claudio Lotito avrebbe appunto due obiettivi. Il sogno sarebbe Massimiliano Allegri, che il presidente avrebbe anche incontrato a pranzo di recente (i due sono in ottimi rapporti): molto complicato, tra ingaggi e ambizioni. Il nome forte diventerebbe così quello di Maurizio Sarri: in questo caso nessun incontro, ma la pista sarebbe più praticabile. Defilata la suggestione Sinisa Mihajlovic, che sarebbe logicamente gradito alla piazza ma non particolarmente al ds Tare.