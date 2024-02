Due vecchie conoscenze di A e tanti semisconosciuti: il Maccabi Haifa, avversario della Fiorentina

vedi letture

Sorteggio fortunato per la Fiorentina. Evitato lo spauracchio Ajax, ma anche partite complicate come quella contro l'Union St. Gilloise, l'avversario sarà il Maccabi Haifa, squadra israeliana che non potrà giocare la competizione nel suo stadio ma probabilmente si appoggerà in un'altra nazione. Possibile che continui a Budapest, come successo contro Rennes e Gent, mentre con il Villarreal ha giocato a Cipro. Curiosità: il Maccabi Haifa è arrivato a giocare già 8 partite di Champions in questa stagione, sei di Europa League e due di Conference.

La stella

Frantzy Pierrot è arrivato due anni fa in Israele, dal Guingamp. È a quota dieci gol in campionato, ne ha segnati cinque nelle qualificazioni di Champions, ma zero in Europa League e in Conference. In totale diciassette in trentacinque partite ed è l'intoccabile in attacco, insieme a Dean David. Da seguire con attenzione, invece, Anan Khalaili, diciannovenne di belle speranze che può essere impiegato sia sull'out di destra che da centravanti. È un prodotto delle giovanili del Maccabi Haifa. Ci sono anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: Lorenco Simic e Podgoreanu, ex Roma e Spezia.

L'allenatore

Messay Dego ha allenato il Petah Tikva e l'Hapoel Acre prima di arrivare al Maccabi Haifa, da allenatore delle giovanili, due anni fa. Da questa stagione, cioè lo scorso primo luglio, ha assunto il ruolo di tecnico della prima squadra, giocando già 40 match in questa stagione. Buonissima la sua annata, visto che il Maccabi Haifa è secondo in classifica, dietro solo il Maccabi Tel Aviv.

Il cammino in Europa

In Europa League

Rennes-Maccabi Haifa 3-0

Maccabi Haifa-Panathinaikos 0-0

Villarreal-Maccabi Haifa 0-0

Maccabi Haifa-Villarreal 1-2

Maccabi Haifa-Rennes 0-3

Panathinaikos-Maccabi Haifa 1-2

In Conference

Maccabi Haifa-Gent 1-0

Gent-Maccabi Haifa 1-1