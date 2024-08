TMW Dybala accetta il triennale dall'Al-Qadsiah. Ora serve l'intesa fra i club per chiudere l'affare

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Roma e dalla Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW l'attaccante argentino ha trovato l'intesa con l'Al-Qadsiah, accettando il triennale proposto dal club saudita. Un ricco triennale, visto che gli arabi hanno messo sul piatto 20 milioni più bonus a stagione, per un totale di 65 milioni circa in tre anni. Adesso la palla passa ai club, con gli arabi che devono ancora trovare l'intesa con la Roma per il cartellino della Joya.

Il fondo di Zazzaroni sul Corriere dello Sport in merito al futuro di Dybala

"Quante volte ho già visto situazioni simili, quante volte con Roberto Baggio, scaricato dalla Fiorentina, poi dalla Juve, poi ancora dal Milan, dall’Inter e infine dal grande calcio. Non a caso si rifugiò felicemente a Brescia, che non è in Arabia. Quante volte il talento è stato considerato superfluo e troppo costoso dal nostro calcio che da anni ne è drammaticamente privo. Anche per Paolino Dybala momenti tormentati come questo non sono una novità: alla Juve - che a dicembre 2021 era pronta a garantirgli uno stipendio da 9 e passa milioni netti - gli furono voltate le spalle nel giro di poche settimane: soltanto grazie a Mourinho e ai Friedkin, riuscì in seguito a trovare una casa degna della sua qualità. E stiamo parlando del realizzatore più importante del campionato, di un assistman come ce ne sono pochi, ma anche - non posso negarlo - di un giocatore che nelle ultime due stagioni ha subìto numerose interruzioni di energia per problemini, botte alle caviglie e timori di rotture".

In chiusura: "Detto che a uno come lui non rinuncerei mai, ma anche che non sono io a pagarlo, per il rispetto che si deve ai tifosi che sottoscrivono abbonamenti di varia natura, mi auguro che se Dybala dovesse decidere di andare nella Saudi Pro League, emerga la verità e prevalga l’onestà. In altre parole: se è lui a voler partire per soldi lo dica e deresponsabilizzi il club, di fronte a 60 milioni il grado di comprensione del popolo è elevato; se invece fosse la Roma a volersi liberare economicamente di uno stipendio ritenuto pesantissimo per investire su Soulé, sarebbe opportuno che la dirigenza lo chiarisse. Tanto il giudice ultimo resta sempre il campo. E certi dolori si possono comunque assorbire: la vita ne offre di peggiori".