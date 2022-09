Dybala dalla Juventus alla Roma: parametro zero di lusso. Per Mourinho è già leader tecnico

Ha aspettato a lungo l'Inter salvo poi scoprire che i precedenti incastri di mercato nerazzurri gli avevano di fatto tolto lo spazio. Poi ha sondato anche le opzioni in Europa salvo scegliere di restare in Italia e dare assoluta priorità alla Roma. José Mourinho lo ha fortemente voluto, Paulo Dybala. E oggi lo ha già messo al centro del progetto tattico della sua ambiziosa Roma. In campionato a esultato per la prima volta contro il Monza, con una bella doppietta nel 3-0 finale che ha fatto esplodere l'Olimpico. Poi si è ripetuto con l'Empoli. E pure in Europa ha trovato il primo gol giallorosso contro l'Helsinki, subentrando nella ripresa. Nel mezzo anche due assist, contro la sua Juventus e ancora con l'Empoli. Insomma, un impatto di tutto rispetto, anche se Mourinho e la dirigenza romanista sono convinti di dover ancora vedere il miglior lato della Joya.

Formula e cifre del trasferimento:

Arrivo a parametro zero dopo la Juventus

Recap presenze e minuti giocati:

Otto partite, 608 minui. 4 gol e 2 assist fra campionato ed Europa League

Media voto TMW in campionato

6,83