Dybala domani si opera, poi seguirà la Roma e Ranieri. Ieri era con il fratello di Beltran

Quello di domani sarà il giorno dell'operazione per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma infatti, fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha sciolto le riserve e si sottoporrà all'intervento chirurgico al muscolo semitendinoso della coscia.

La Joya, fanno sapere dalla Rosea, è partita qualche ora fa in direzione Londra dall'aeroporto di Ciampino, in compagnia di altre quattro persone, tra i quali la moglie Oriana Sabatini e il suo procuratore Jorge Antun. Nei giorni scorsi tra l'altro a casa Dybala è stato avvistato pure Federico Beltran, fratello maggiore di Lucas, attaccante della Fiorentina, con cui c'è un'amicizia che dura da tanto tempo e risalente ai tempi in cui Dybala ha vissuto a casa Beltran, nel momento in cui stava muovendo i primi passi. C'è uno scatto sui social dei due mentre giocano alla Playstation e il commento di Beltran senior: "Sempre con il sorriso, dai che torniamo più forti di prima".

Il numero 21 giallorosso resterà nella Capitale inglese qualche giorno, per poi tornare a Trigoria dove svolgerà la riabilitazione e dove farà da "vice" a Ranieri nella volata finale. E da parte sua Dybala ha detto di voler stare al seguito della squadra all'Olimpico, a partire dalla sfida da ex alla Juve del 6 aprile.