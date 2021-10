Dybala oggi interamente in gruppo. La Joya pronta per Inter-Juve, anche se dalla panchina

Nella giornata di oggi Paulo Dybala si allenerà in modo completo col gruppo a disposizione di Max Allegri. Per questo, spiega la Gazzetta dello Sport, la Joya è da considerarsi pronta per l'Inter, anche se solo per la panchina. Possibile che l'argentino metta piede in campo per qualche minuto nel finale, ma molto in tal senso dipenderà anche dal risultato. Non ci sarà Rabiot, ancora in attesa di un tampone negativo, e il favorito per la sua sostituzione è ancora Bernardeschi.