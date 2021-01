Dybala si ferma 20 giorni e salta Inter e Napoli. La Juve accelera sul mercato per aiutare Pirlo

La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo gli esami svolti nella giornata di ieri dai giocatori usciti acciaccati dalla sfida vinta dai bianconeri contro il Sassuolo domenica sera. Tre gli indiziati: Paulo Dybala, Weston McKennie e Federico Chiesa. Tutti si sono presentati nella giornata di ieri al JMedical (così come Rovella e Dabo, nuovi acquisti bianconeri, e Portanova, visite mediche per conto del Genoa) per gli accertamenti di rito che non hanno riscontrato nulla di grave per gli ultimi due che dovrebbero saltare la sfida di mercoledì in Coppa Italia per poi rientrare a disposizione per il big match di Milano contro i nerazzurri. Discorso diverso, invece, per l’attaccante argentino che si è presentato scuro in volto e zoppicante alla clinica situata nei pressi dell’Allianz Stadium per effettuare gli esami al ginocchio sinistro che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.

DYBALA OUT, ATTACCO SPUNTATO - E con i circa venti giorni di stop che estrometteranno dalle rotazioni del reparto offensivo Dybala, Andrea Pirlo è costretto a fare i conti con le poche soluzioni in rosa. Cristiano Ronaldo sempre in campo dal rientro post, breve, sosta natalizia, Alvaro Morata appena rientrato dal fastidio alla coscia, Kulusevski “adattabile” al duo d’attacco e nient’altro. Con il numero 10 assente almeno fino alla gara di fine gennaio contro la Sampdoria e quindi out per quattro gare (cinque con gli eventuali quarti di finale di Coppa Italia) la coperta diventa, evidentemente, corta per non arrivare a spremere esageratamente i pochi interpreti rimasti a disposizione. Per venire incontro alle esigenze di Andrea Pirlo, la squadra mercato bianconera ha ravvivato sondaggi e chiamate andando a caccia di un innesto da integrare alla rosa di Madama. Fitti contatti con il Sassuolo per ottenere il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto del classe 1999 Gianluca Scamacca; l’ok del Genoa, alla risoluzione dell’attuale accordo con la società neroverde, già arrivato. Saranno giorni intensi sull’asse Juventus-Sassuolo per regalare ad Andrea Pirlo la tanto agognata quarta punta.