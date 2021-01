tmw Juve, visite mediche per Abdoulaye Dabo: si aggregherà all'Under 23

vedi letture

Visite mediche con la Juventus per Abdoulaye Dabo, centrocampista classe 2001 che arriverà in bianconero dal Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è arrivato da poco al J Medical per i test e successivamente si aggregherà all'Under 23 di Lamberto Zauli, dove inizierà ad ambientarsi in Italia prima di fare il salto con i grandi. Di seguito il video di TuttoMercatoWeb.com.