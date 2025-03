Dybala si opera al tendine lesionato, la stagione è già finita. Paulo: "Tornerò più forte"

vedi letture

"Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro". Questo il comunicato ufficiale con cui la Roma annuncia la decisione in merito all'attaccante argentino, dopo la lesione al tendine subita dalla Joya nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, che per altro non gli ha permesso di rispondere nemmeno alla chiamata della Nazionale argentina.

"Il calciatore e la società - si legge nella nota del club giallorosso - hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!".

In contemporanea con il comunicato della Roma, lo stesso Paulo Dybala tramite i propri social ha voluto mandare un messaggio ai propri compagni di squadra e ai sostenitori: "Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra Nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e Vamos Argentina".

La situazione di Dybala è stata oggetto di discussione negli ultimi giorni. La decisione arriva dunque dopo che l'argentino si è sottoposto a vari consulti medici, escludendo quindi l'altra ipotesi della terapia conservativa. Con l'operazione in programma nei prossimi giorni, ovviamente si allungheranno i tempi di recupero inizialmente stimati in 30-40 giorni. Pur ancora senza certezze, lo stop dovrebbe essere di non meno di due mesi: di conseguenza, qualora fossero confermati i tempi, Dybala non tornerebbe in campo in questa stagione.