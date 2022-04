Dybala vorrebbe lasciare l'Italia ma nessuno si è fatto avanti: il Milan è l'alternativa in A

Paulo Dybala ha già iniziato a fare i conti con il futuro, ma per il momento non c'è niente di concreto tra le squadre che potrebbero muoversi per metterlo sotto contratto dopo l'addio alla Juventus. Arsenal e Newcastle si sono mosse ma solo con manifestazioni di interesse. L'argentino, pur volendo lasciare l'Italia, non si è scaldato di fronte a queste "telefonate". Se non dovesse trovare casa lontano dalla Serie A, il Milan è la squadra che lo convince di più. Marotta invece, non potendosi farsi carico di ingaggi impegnativi, ha fatto sapere alla Joya di essere pronto a metterlo sotto contratto anche per un anno a cifre praticabili così da permettergli un rilancio in grande stile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.