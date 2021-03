"Dzeko convocato. Shakhtar? Ho la mia strategia". Rivedi Fonseca pre Europa League

vedi letture

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato degli ucraini. Rivedi il video con le parole dell'allenatore giallorosso: "Dzeko si è allenato oggi con la squadra e sarà convocato. Abbiamo la nostra strategia per affrontare lo Shakhtar, li conosco bene, è vero, ma anche loro conoscono me e le mie idee. Ci siamo preparati in funzione di ciò che lo Shakhtar fa oggi e non su come giocava quando c'ero io".