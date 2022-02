Dzeko e gli ottavi Champions: "Liverpool favorito, lo sappiamo. Ma l'Inter è una grande squadra"

Intervistato dall'ex compagno al Manchester City Micah Richards per il Daily Mail, Edin Dzeko parla anche del sorteggio Champions che ha messo davanti la sua Inter contro il Liverpool agli ottavi: "Non è stato un sorteggio fortunato per noi perché il Liverpool può sicuramente far male a chiunque. Ma è la Champions, la competizione migliore del mondo. Il Liverpool è favorito, lo sappiamo. Ma non si può dire al 100% che una squadra batterà l'altra. Abbiamo anche una grande squadra e direi che ci saranno tanti gol. Siamo entrambe squadre d'attacco. Non siamo una tipica squadra italiana che resta indietro. Ma in partite come questa devi difenderti bene".