Dzeko per Sanchez, come funziona per il Decreto Crescita? Vantaggi alla Roma, la spiegazione

Roma e Inter, in queste ore, sono al lavoro per quella che potrebbe essere una soluzione clamorosa: Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez in giallorosso. Possibile? Difficile, ma le parti stanno lavorando alacremente per provare a trovare una exit strategy che renda tutti felici.

Capitolo Decreto Crescita L'Inter e Sanchez hanno potuto beneficiare del Decreto Crescita, peraltro validato in giornata di ieri con un DPCM, che garantisce sgravi fiscali importanti per tesserati e tesseramenti dall'estero. Cosa succederebbe in caso di trasferimento alla Roma? Semplicemente, sarebbe il club giallorosso a goderne. Sanchez ha aperto la pratica per poter pagare le tasse al 50% visto l'arrivo in Italia (a patto di star due anni) e sarebbe così la società capitolina ad usufruirne, andando così nel caso a pagare il 50% di Irpef.

E Dzeko? Con Dzeko chiaramente il discorso non vale e per il bosniaco il club dovrebbe pagare per intero la tassazione sul contratto. Per questo la società nerazzurra potrebbe chiedere anche oneri economici accessori alla Roma, proprio per non aumentare i costi in virtù dei mancati vantaggi fiscali perduti con l'addio di Sanchez. In questo, ovviamente, ci sarebbe anche da valutare quanto la società di Friedkin vuole chiedere come cash per la cessione del 9 bosniaco.