È nata la Supelega! Cosmi: "Le emozioni del calcio sono del popolo. E ora daspateli!"

vedi letture

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi si è schierato duramente contro la nascita della Superlega condividendo un messaggio tramite la propria pagina Instagram: "Si prendono il pallone e lo vendono al migliore offerente. Il mio calcio è quello che raccontava Eduardo Galeano, è il calcio di "quello sfacciato dalla faccia sporca che esce dallo spartito e commette lo sproposito di mettere a sedere tutta la squadra avversaria, l’arbitro e il pubblico delle tribune, per il puro piacere del corpo che si lancia contro l’avventura proibita della libertà". QUESTE EMOZIONI NON SONO IN VENDITA, ANCHE PERCHÉ APPARTENGONO “SOLO” AL POPOLO, NON AI MERCANTI. E adesso daspate loro!!".