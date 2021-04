È nata la Superlega! Il Governo italiano tenterà la ricucitura tra i fondatori e l'Uefa

vedi letture

Mentre in Inghilterra il premier Boris Johnson ha minacciato i sei club inglesi tra i fondatori della Superlega di sfoderare la legge sulla concorrenza per bloccarne l'operato e in Francia l'Eliseo pensi a una direttiva europea per sostenere l'Uefa contro i dissidenti, in Italia la linea del Governo al momento è diversa. La maggiore cautela è dettata da una parte dal contesto comunitario, dall'altra dalla volontà dell maggioranza di tentare la ricucitura tra i 12 e la Uefa. A riportarlo è La Repubblica.