È nata la Superlega! La Nazionale rischia di perdere sei titolari in vista dell'Europeo

vedi letture

Il rischio di perdere alcuni dei giocatori più importanti in chiave nazionale per la nascita della Superlega, preoccupa e non poco il ct Mancini che ha dichiarato: "Mi auguro che la scissione rientri al più presto. A rimetterci sarebbe lo sport e la sua gente". Il commissario tecnico rischia di perdere mezza formazione titolare, visto che in caso di sospensione degli atleti dei club coinvolti da parte dell'Uefa, perderebbe giocatori come Donnarumma perché del Milan; Bonucci, Chiellini e Chiesa della Juve, Barella dell'Inter e Jorginho del Chelsea. Questo solo tra i titolari. Poi ci sarebbero anche "riserve di lusso come Calabria, D'Ambrosio, Romagnoli, Bastoni, Emerson, Gagliardini e Bernardeschi. E il ct azzurro, ovviamente, non vuole neanche pensare a questa possibilità visto che l'Europeo è ormai alle porte. A riportarlo è Il Messaggero.