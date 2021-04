È nata la Superlega! Ozil dice no: "I bambini sognano di vincere Mondiale o Champions"

Mesut Ozil non ci sta e tramite le proprie pagine social dice no alla SuperLega: "I bambini crescono sognando di vincere il Mondiale e la Champions League, non un Super League. Il divertimento delle grandi partite sta nel fatto che ci sono una o due volte all'anno, non ogni settimana. Davvero difficile da capire per tutti i tifosi di calcio...".

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔

