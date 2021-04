È nata la Superlega! Serie A, non si è rotto il fronte delle "7 sorelle" contro Dal Pino

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante ieri si respirasse un clima da spaccatura netta per quanto riguarda l'assemblea dei club di Serie A, dopo l'annuncio della nascita della Superlega, il fronte delle "7 sorelle" contro che la settimana scorsa si erano espresse contro Dal Pino non si è spaccato ma anzi, è stato rinsaldato dall'azione di Atalanta e Verona intervenute a più riprese per fare da paciere tra i club che stavano litigando. Le altre squadre della "coalizione" che avevano inviato una lettera per chiedere le dimissioni del presidente di Lega sono Juventus, Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.