È sfida totale CR7-Mbappe. L'intreccio di mercato tra Europeo, Juve, PSG e Real Madrid

vedi letture

Oggi dall'esito di Portogallo-Francia può passare il destino di due delle favorite per la vittoria dell'Europeo, già qualificata la banda Deschamps, rischiano grosso i campioni in carica. Ma la rivincita dell'ultima finale - sottolinea il Corriere dello Sport - è anche e soprattutto il confronto diretto tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, la sfida tra gli uomini attorno a cui ruota tutto il mercato internazionale, quasi bloccato fino a quando non verrà definito il loro futuro. In qualunque modo andrà a finire questo Europeo, il destino di Ronaldo e Mbappé sarà legato a doppio filo, come quello di Juventus, PSG e Real Madrid.

L'intreccio - Sicuramente Allegri attende la decisione di Ronaldo. Nemmeno l'ennesimo blitz milanese di Jorge Mendes ha fatto la differenza, più a lungo durerà l'avventura del Portogallo all'Europeo e più tempo si prenderà CR7 per decidere. Resta la via che conduce a Parigi: le possibilità di investimento di Al-Khelaifi sono infinite e oltre a un ingaggio stellare ci sarebbe un ruolo da testimonial d'eccezione in vista del Mondiale qatariota del 2022 che renderebbe ancor più appetitosa l'esperienza al PSG.

Qui Real - Il "però" può scattare, forse, solo nel caso in cui il PSG dovesse essere costretto a rinunciare a Mbappé. Perché su di lui, oltre al City, c'è da tempo il Real Madrid, determinato a farne il nuovo Ronaldo, che è disposto anche ad aspettare fino agli ultimi giorni di mercato. In casa PSG questo si sa, la prima soluzione è quindi rappresentata dalla definizione del piano Ronaldo. La fretta in fondo non è solo della Juve, perché avere o non avere CR7 fa tutta la differenza del mondo, in campo e soprattutto a bilancio.