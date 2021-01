Eintracht, retroscena Jovic. Il serbo ha rifiutato il Milan per tornare nel suo vecchio club

La Bild di oggi riporta un retroscena di mercato riguardante Luka Jovic. L'attaccante è tornato all'Eintracht Francoforte in questa finestra di mercato, scegliendo una destinazione che conosce già per rilanciarsi in questi sei mesi. E l'aria tedesca evidentemente gli ha fatto bene, vista la doppietta siglata alla partita d'esordio contro lo Schalke. L'attaccante serbo, si legge, aveva altre tre offerte, rifiutate proprio per tornare a Francoforte: una di esse è quella del Milan, che avrebbe potuto ricomporre il tandem con Ante Rebic. Gli altri due club sono invece gli inglesi del Wolverhampton e del West Ham.