El Aynaoui deluso alla Roma: piomba il Barcellona, contatti con un club tedesco

In una prima stagione impegnativa alla Roma e a caccia di un posto in Champions League, Neil El Aynaoui sta facendo fatica a imporsi in giallorosso. Parliamo di 20 presenze ma 675 minuti in Serie A con un solo assist a corredo: poco spazio, tanta concorrenza a centrocampo, altra difficoltà da aggiungere all'elenco di chi arriva per la prima volta in Italia dal Lens. Ma in Coppa d'Africa è stato un chiodo fisso nell'undici titolare dell'ormai ex CT Walid Regragui, in tutte e 7 le partite disputate dal Marocco, compresa la finale contro il Senegal.

C'è chi avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe 2001 e secondo quanto rivelato dal media brasiliano OGlobo si tratterebbe del Barcellona, in forte pressing si legge per il talento marocchino. Il giocatore verrebbe valutato circa 20 milioni di euro, dopo l'esborso la scorsa estate di 23 milioni. Si parla di un vero e proprio obiettivo dalla massima priorità per il club catalano in vista del prossimo mercato, ma anche il Lipsia si sarebbe già fatto sotto, avviando i contatti preliminari. E il Real Madrid seguirebbe con attenzione la vicenda.

Con Gasperini, come anticipato, ha trovato poca continuità in campo e ora la dirigenza del Barcellona vedrebbe in El Aynaoui il vice-Pedri. Il centrocampista marocchino di 24 anni non è un obiettivo casuale, perché ha vissuto le giovanili del CF Gavà in Catalogna e poi ha sempre dichiarato di avere un debole per Andres Iniesta. Da parte del giocatore, ci sarebbe insoddisfazione per lo scarso impiego nella Roma. È stato certamente utilizzato con più regolarità in Europa League, ma i pochi minuti trovati in campionato avrebbero spinto l'entourage a guardarsi intorno. E la Spagna ora sembrerebbe la destinazione più probabile in futuro.