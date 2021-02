El Shaarawy: "Dzeko l'ho visto molto sereno, troverà la strada per tornare a essere importante"

Stephan El Shaarawy, nuovo attaccante della Roma, parla in conferenza stampa nella sua seconda presentazione come nuovo calciatore giallorosso: "Dzeko l'ho visto molto sereno, col sorriso, sono contento di averlo ritrovato così come tutti i miei ex compagni. Ho visto davvero un clima sereno. Tutti sappiamo quali sono le sue qualità, troverà da sè la strada per tornare a essere un giocatore importante per la Roma".