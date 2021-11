El Shaarawy racconta il ritorno in Italia dalla Cina: "E' stata dura riadattarsi al ritmo"

vedi letture

Nel corso della chiacchierata coi canali ufficiali giallorossi, l'esterno della Roma, Stephan El Shaarawy, parla dell'impatto del ritorno in Italia dopo gli anni in Cina. “È stato più difficile, sì, prima di tutto a livello fisico. Non era semplice riadattarsi a questo ritmo. In Cina potevo allenarmi solo individualmente. Non avevo squadre con cui allenarmi. Da novembre fino a gennaio ho lavorato sempre da solo. Ho cercato di fare il massimo per presentarmi qui nelle migliori condizioni. Facendo un lavoro individuale non è affatto semplice, perché mancava il gioco di squadra, il tiro in porta, un passaggio con un compagno. Poi mi sono riadattato e sono riuscito a dare il mio contributo per la chiusura della stagione”.