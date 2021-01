El Shaarawy-Reynolds solo questione di tempo. Ma la Roma deve risolvere la grana Dzeko

Il mercato della Roma, dopo settimane sonnacchiose, è pronto per entrare nel vivo. Nelle prossime ore la società capitolina chiuderà per l’arrivo di Bryan Reynolds, esterno statunitense proveniente da Dallas per il quale gli uomini mercato giallorossi hanno effettuato un vero e proprio sorpasso all’ultima curva sull’accoppiata Juventus-Benevento. Oltre al texano, la Roma conta di chiudere al più presto anche per il ritorno di Stephan El Shaarawy: il Faraone è attualmente positivo al Covid, ma una volta negativizzato potrà espletare le ultime formalità e firmare per la seconda avventura a Trigoria.

Le attenzioni dei più, però, inevitabilmente sono tutte su Edin Dzeko. Lo screzio con mister Paulo Fonseca sembra insanabile, ma le tempistiche di mercato rimanenti non aiutano a trovare una soluzione. Anche oggi il bosniaco si è allenato in solitaria, un dettaglio ulteriore che certifica le difficoltà nel ricucire. La società giallorossa ci proverà ancora, ma i margini come detto sono pochi e proprio per questo il mercato potrebbe arrivare in soccorso. Per intenderci, forse è meglio rinunciare subito a Dzeko e magari prendere anche qualche soldo, piuttosto che tenere un giocatore del genere ai margini del gruppo fino a fine stagione. In Italia le squadre che potrebbero verosimilmente accogliere il bosniaco sono le due che lo hanno cercato nel recente passato: ovvero Inter e Juventus. Ma al momento non ci sono stati segnali particolari in tal senso. E così giusto guardare all’estero: col Real Madrid potrebbe svilupparsi uno scambio con Mariano Diaz, giocatore che piace da tempo alla Roma. Ma ad oggi, non fosse altro per una questione di ingaggio, la Premier League sembra il mercato a lui più congeniale. E in quest’ottica attenzione al possibile inserimento del Wolverhampton. Poi, una volta sbrigata la grana Dzeko, ci sarà magari spazio anche per altre cessioni. E i nomi sono sempre i soliti, ovvero Pastore, Fazio e Juan Jesus.