Roma, Edin Dzeko ancora fuori dal gruppo: oggi è a Trigoria, ma seduta individuale

Seduta individuale per Edin Dzeko. Dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per Roma-Spezia, il centravanti bosniaco quest'oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria ma per lui allenamento individuale, segnale chiaro ed evidente che la frattura con l'allenatore Paulo Fonseca non s'è ricomposta.

Oltre a Dzeko, seduta individuale - ma per altri motivi - per Calafiori, Pedro e Mkhitaryan. E' invece in gruppo il portiere Antonio Mirante.