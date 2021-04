Elongazione alla coscia per Chiesa: escluse lesioni ma salta Juventus-Parma. Il report medico

Arrivano aggiornamenti da casa Juventus in merito alle condizioni di Federico Chiesa, uscito per infortunio durante la gara contro l'Atalanta. Nulla di grave dopo gli esami della mattina , non ci sono lesioni muscolari ma comunque l'esterno bianconero salterà la gara di mercoledì contro il Parma (da valutare per quella successiva contro la Fiorentina, prevista per domenica 25 aprile). Tutto ok invece per Weston McKennie, che dovrebbe essere a disposizione per mercoledì. Questo il comunicato del club: "Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni".