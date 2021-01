Elvius giocherà nella Primavera dell'Hellas Verona. Il comunicato del club sul danese

Dopo l'ufficialità della Lega, arriva anche il comunicato dell'Hellas Verona in merito al tesseramento del giovane danese Marius Elvius: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver acquisito da HB Köge – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Elvius Kolind-Jørgensen, 18enne attaccante danese. Nato a Copenaghen il 1° giugno del 2002, nella corrente stagione ha militato nella NordicBet Liga, la seconda divisione danese, in foza all’HB Köge, totalizzando 15 presenze con tre reti e un assist in campionato e 3 presenze con un gol nella Coppa nazionale, denominata Sydbank Pokalen. A livello di settore giovanile Marius Elvis Kolind-Jørgensen si è formato dapprima nel Bröndby IF e poi nello stesso HB Köge, sino ad approdare in Prima Squadra. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Marius Elvius Kolind-Jørgensen, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, con la Primavera gialloblù.