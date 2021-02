I volti nuovi: alla scoperta di Elvius. La scommessa danese dell'Hellas Verona

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

I colpi voluti da Ivan Juric, leggi alla voce Stefano Sturaro e Kevin Lasagna, ma anche un giovane che Tony D'Amico e Massimiliano Margiotta hanno voluto portare a casa. Da tempo la dirigenza dell'Hellas Verona puntava un giovanissimo danese di nome Marius Elvius e ha deciso che questa era la sessione giusta. Era il momento di portarlo a casa. Dopo averlo studiato, il club scaligero ha chiuso il colpo per l'esterno classe 2002. Arriva dal Koge, società di NordicBet Liga (serie B danese) Elvius, parte della rappresentativa Under 18 danese, è un esterno destro capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. Nonostante la tenera età, in stagione ha collezionato 15 presenze, 3 gol e 1 assist tra i pro.

Inizierà coi baby Quel che attende il giovane Elvius, che in patria è considerato un potenziale crack, lo ha anticipato il club scaligero. "A livello di settore giovanile Marius Elvis Kolind-Jørgensen si è formato dapprima nel Bröndby IF e poi nello stesso HB Köge, sino ad approdare in Prima Squadra. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Marius Elvius Kolind-Jørgensen, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, con la Primavera gialloblù".

Nome: Marius Elvius

Arriva da: HB Koge

Squadra attuale: Hellas Verona

Ruolo: Esterno offensivo