Il punto sulla Liga - Atlético inarrestabile, cade il Real, risorge l'Huesca

vedi letture

Nel campionato spagnolo prosegue la marcia impressionante dell'Atlético Madrid, arrivato all'ottava vittoria consecutiva in Liga: nella trasferta di Cadice, Suarez e compagni si impongono sugli andalusi per 4-2 confermando il proprio predominio in classifica. La gara del Carranza, però, è tutt'altro che a senso unico, e se da una parte ci pensa il Pistolero ad aprire le danze con un calcio di punizione, dall'altra c'è Negredo che risponde colpo su colpo tenendo il Cadice in partita fino ai minuti finali. La vittoria dell'Atlético è doppiamente importante poiché permette ai Colchoneros di aumentare il margine sulla seconda posizione: complice la sconfitta del Real sono ora 10 le lunghezze di vantaggio della capolista.

Al secondo posto si registra l'aggancio del Barcellona al Real Madrid. I catalani domano l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Messi e Griezmann e "vendicano" la sconfitta in Supercoppa, approfittando dello stop delle Merengues per guadagnare terreno in classifica. Sanguinoso il sabato del Real, condizionato dall'espulsione lampo di Militao dopo 9 minuti che complica subito la gara dei madridisti contro il Levante. Il gol in contropiede di Asensio illude, ma già alla mezz'ora arriva il bel pareggio di Morales e nella ripresa chiude i conti Roger al 78' dopo che Courtois aveva parato il suo tiro dal dischetto pochi minuti prima.

Al 4° posto il Siviglia tiene il passo delle dirette concorrenti cogliendo la terza vittoria consecutiva nella trasferta contro l'Eibar. Il 2-0 in terra basca porta le firme dell'ex Milan e Genoa Ocampos e di Jordan, osservati dalla panchina dal Papu Gomez, alla sua prima convocazione con la maglia biancorossa. In zona Europa League impattano per 1-1 Villarreal e Real Sociedad: bellissima la rete di Parejo al 3' a cui risponde Isak esattamente 90 minuti dopo, in pieno recupero. Insegue a -2 dal sesto posto il Betis, vittorioso nel posticipo contro l'Osasuna grazie al gol di Iglesias nel finale.

Si smuovono le posizioni di bassa classifica con il successo a sorpresa dell'Huesca trascinato da Rafa Mir, autore di una tripletta. La vittoria esterna ai danni del Valladolid è la seconda stagionale, e porta gli aragonesi a quota 16, ad appena 3 lunghezze dalla quart'ultima. Punto d'oro per l'Alaves che, grazie allo 0-0 in trasferta contro il Getafe, aggancia l'Osasuna. Pareggio a reti bianche anche tra Celta Vigo e Granada, mentre il Valencia conquista una vittoria preziosa nello scontro salvezza con l'Elche, portandosi a +4 dalle zone calde.

I risultati della 21° giornata

Real Valladolid-Huesca 1-3

Eibar-Siviglia 0-2

Real Madrid-Levante 1-2

Valencia-Elche 1-0

Villarreal-Real Sociedad 1-1

Getafe-Alavés 0-0

Cadice-Atlético Madrid 2-4

Granada-Celta Vigo 0-0

Barcellona-Athletic Bilbao 2-1

Real Betis-Osasuna 1-0

La classifica alla 21° giornata

Atlético Madrid** 50

Barcellona* 40

Real Madrid* 40

Siviglia* 39

Villarreal 35

Real Sociedad 32

Real Betis 30

Granada 29

Levante* 26

Celta Vigo 25

Athletic Bilbao* 24

Getafe* 24

Cadice 24

Valencia 23

Eibar 20

Real Valladolid 20

Osasuna 19

Alavés 19

Elche** 17

Huesca 16

* Barcellona, Real Madrid, Siviglia, Levante, Athletic Bilbao e Getafe: una partita in meno.

** Atlético Madrid e Elche: due partite in meno.

Il programma della 22° giornata

Venerdì 5 febbraio

Alavés-Real Valladolid

Levante-Granada

Sabato 6 febbraio

Huesca-Real Madrid

Elche-Villarreal

Siviglia-Getafe

Domenica 7 febbraio

Real Sociedad-Cadice

Athletic Bilbao-Valencia

Osasuna-Eibar

Real Betis-Barcellona

Lunedì 8 febbraio

Atlético Madrid-Celta Vigo