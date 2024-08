Emerson Royal al Milan, ancora non c'è la fumata bianca. Manca l'intesa sui bonus

Ancora non ci siamo per il trasferimento del terzino brasiliano Emerson Royal dal Tottenham al Milan. Come riporta 'Sky', nell'ultimo contatto tra le due società non è stato raggiunto l'accordo definitivo: manca l'intesa relativa ad alcuni bonus da destinare alla società londinese. Le due società dovranno quindi riaggiornarsi nei prossimi giorni per arrivare alla definitiva chiusura della trattativa.

Della stagione del Milan ha recentemente parlato Paulo Fonseca. Dopo l'amichevole contro il Barcellona, il manager portoghese s'è così espresso sul test contro gli azulgrana e sull'annata che verrà: "Sono molto soddisfatto dei giocatori, del coraggio che mettono, di come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni molto buone. Quale l'aspirazione per la stagione? Vincere lo scudetto".

Su Pulisic da numero 10: "Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva".