Emerson Royal, l'alternativa che mancava al Milan sulla fascia di capitan Calabria

Volti Nuovi, rubrica di TMW sui giocatori all'esordio in Serie A

Emerson Royal è finalmente un nuovo calciatore del Milan. Dopo una lunga trattiva a causa del tira e molla col Tottenham sulla valutazione del calciatore, i rossoneri questa settimana sono riusciti a chiudere per il terzino brasiliano. Nella scorsa stagione il classe '99 ha disputato 24 partite, di cui 22 in Premier League, una in FA Cup e una in Carabao Cup, segnando un gol e rimanendo sul terreno di gioco 1.335 minuti. In carriera vanta 101 presenze con il Tottenham, 79 con il Betis Siviglia, 25 con il Ponte Preta, 23 con l'Atletico-MG e 3 con il Barcellona. Da menzionare anche i 10 gettoni con il Brasile, oltre agli 8 con l'Under 23 e ai 10 con l'Under 20.

Mister Fonseca avrà quindi a disposizione lui e Calabria per il ruolo di terzino destro, che verrà ricoperto da chi sarà considerato più in forma e chi starà offrendo di volta in volta il miglior rendimento. Con la nuova formula della Champions League, inoltre, sarà necessario avere una rosa più lunga affinché non vengano impiegati sempre i soliti giocatori, che finirebbero inevitabilmente per stancarsi. I

LA SCHEDA DI EMERSON ROYAL

Nome: Emerson Royal

Data di nascita: 14 gennaio 1999

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: laterale

Da dove e come arriva: dal Tottenham a titolo definitivo