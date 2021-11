Empoli-Fiorentina, giro di campo per Rocco Commisso. Il presidente viola è tornato in Italia

Rocco Commisso è tornato in Italia. Il presidente della Fiorentina, come riporta FirenzeViola.it, oggi è al Castellani per seguire l'impegno della squadra di Italiano contro l'Empoli. Ha fatto il consueto giro di campo prima del match raccogliendo l'abbraccio dei circa 3000 tifosi presenti allo stadio e poi seguirà la partita dalla Tribuna. Grande entusiasmo dei fan gigliato che hanno anche intonato cori per il patron italo-americano.