Empoli, nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore. Poi il mercato entrerà nel vivo

Sarà questa la settimana che sentenzierà il divorzio ufficiale tra l'Empoli e Alessio Dionisi. Il tecnico, che ha riportato la squadra toscana in Serie A dopo due anni di purgatorio, è destinato a raccogliere l'eredità di Roberto De Zerbi e firmerà per il Sassuolo. Sarà la prima volta nella sua storia che l'Empoli si presenterà ai nastri di partenza del massimo campionato senza l'allenatore che lo ha guidato alla promozione. Messa nero su bianco la rescissione, l'Empoli renderà nota la nuova guida tecnica.

Questi giorni sono serviti alla dirigenza azzurra per sfogliare la margherita e fare le valutazioni del caso. Serve un allenatore che possa proseguire il lavoro fatto da Dionisi, mostrando un calcio propositivo e puntando su quel 4-3-1-2 che ormai è diventato un marchio di fabbrica. I profili presi in considerazione sono stati molteplici (piacevano soprattutto Liverani e Venturato), ma alla fine sembra aver prevalso un altro aspetto, quello della conoscenza dell'ambiente. In altre parole, il classico usato sicuro.

Tutte le strade portano infatti ad Aurelio Andreazzoli, che ha già guidato gli azzurri tra il 2017 e il 2019, sia in A che in B. Evidentemente, nonostante la dolorosa retrocessione patita nella stagione 2018/19, il tecnico massese classe '53 viene ritenuto l'uomo ideale per prendere le redini di questa squadra. Se, come crediamo, non ci saranno ripensamenti, la tavola è già apparecchiata per l'arrivo di Aurelio Andreazzoli. Solo dopo aver sistemato la casella dell'allenatore, il mercato entrerà maggiormente nel vivo. Sul taccuino del direttore sportivo Accardi ci sono già molti nomi, ma è chiaro che la querelle Empoli-Dionisi ha rallentato ogni trattativa.