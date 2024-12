Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: Karamoh alla prima da titolare. Colombo unica punta

vedi letture

Tutto pronto allo stadio Castellani, sotto un'abbondante pioggia, per l'anticipo della 16^ giornata di Serie A fra Empoli e Torino che si giocherà alle 20.45.

In casa azzurra, il tecnico D'Aversa deve far fronte al grave infortunio di Pietro Pellegri. A sostenere Colombo in avanti ci saranno, alle sue spalle, Sebastiano Esposito e Cacace, confermato nel ruolo avanzato. A centrocampo scelte quasi obbligate, con Anjorin e Maleh in mezzo a Gyasi e Pezzella.

Per quanto riguarda i granata, mister Vanoli conferma il 3-5-2 ma cambia alcuni interpreti. Torna dal primo Pedersen a sinistra, ma soprattutto davanti con Sanabria c'è Yann Karamoh, alla prima da titolare in stagione, con Che Adams inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Torino:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquaez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh