Emre Can perde il pallone, De Bruyne è pazzesco: 1-0 per il City al 19' sul Dortmund

Brutta palla persa da Emre Can che cercando di aprire per Rafael Guerreiro, regala palla al Manchester City. Kevin de Bruyne parte in transizione e va a doppia velocità di Dahoud: la palla finisce poi a Bernardo Silva per Mahrez. Palla a rimorchio per lo stesso belga che porta i Citizens avanti.