Ennesimo pareggio della Juve, il derby di Torino finisce 1-1: Vanoli e Motta espulsi

vedi letture

Torino-Juventus finisce 1-1: Vlasic risponde a Yildiz

Un'altra X e saranno tredici: non sarà il risultato di una schedina vincente, ma oggi è arrivato l'ennesimo pareggio - il dodicesimo, appunto - della Juventus, inarrivabile in questo in Serie A. Il derby della Mole numero 210 nella storia finisce infatti sul risultato di 1-1 e il tabellino si scrive tutto nel primo tempo: al gol di Kenan Yildiz risponde quello di Nikola Vlasic. Il Torino, nell'immancabile colonna sonora dei suoi tifosi contro Urbano Cairo - a proposito: se è stato l'ultimo derby, saluterà il club con una sola vittoria nei confronti cittadini - tiene testa, anche se nel secondo tempo sono soprattutto i bianconeri a sfiorare la vittoria. È stato un derby non sempre bellissimo, ma elettrico e di carattere: a nervi tesi sin dall'inizio, come testimoniano le espulsioni di Thiago Motta e Paolo Vanoli. Nessuno esce davvero felice dalla stracittadina, i granata solo con meno dubbi nella testa rispetto alla Vecchia Signora.

Il live TMW di Torino-Juventus

Un gioiello a testa: Yildiz apre, Vlasic chiude. Subito nervi tesi: dopo due minuti McKennie e la panchina del Torino litigano su un banale fallo laterale. A sbloccare la partita ci pensa, dopo otto minuti, Yildiz: gioco di prestigio e conclusione secca a beffare Milinkovic-Savic da fuori area. La Juve segna il bis con Nico Gonzalez, ma l'argentino trova la rete partendo da posizione irregolare sul filtrante di Mbangula. Il Torino tiene campo e nervi, anche se è la squadra di Motta a creare un'altra occasione: Yildiz crossa per Gatti, che di testa sfiora la porta granata. Nel finale, carica dei padroni di casa: prima Ricci spara alto, poi Vlasic si inventa il gol del pari. Il croato riceve da Karamoh, controlla e tira di controbatto: nulla da fare per Di Gregorio, 1-1 all'intervallo.

Pari e patta. I primi minuti della ripresa sono vibranti, Coco rischia di andare sotto la doccia per un fallo su Yildiz ma viene graziato da Fabbri. Ci prova anche Savona, addormentandosi sul pressing di Karamoh: l'arbitro giudica - correttamente - regolare l'intervento. Non è d'accordo Vanoli, che protesta veementemente: Motta non la prende bene e si innervosisce, ne nasce una mini-rissa che l'arbitro Fabbri seda espellendo entrambi gli allenatori. Al 64' Yildiz prova a caricarsi la Juve sulle spalle: bolide da fuori, alto oltre la traversa granata. È il momento migliore dei bianconeri, che comunque non riescono proprio a entrare in area: Koopmeiners impegna sempre da lontano Milinkovic, che se la cava in stile efficace seppur non bello. Al 76' bella azione di Mbangula: cross per Gonzalez che si vede respinta la ciabattata da Milinkovic, attento in seguito anche sul bolide di Weah dalla distanza. L'1-1 regge all'arrivo del triplice fischio.