Entusiasmo Roma: 50mila presenze contro Empoli, Hellas e Salisburgo. Si va verso i sold-out

Entusiasmo in casa Roma. I tifosi giallorossi stanno correndo al botteghino per assicurarsi un posto nelle prossime tre gare casalinghe. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche per le partite che si giocheranno all’Olimpico contro Empoli, Verona e Salisburgo è stata già superata quota 50mila presenze e si viaggia spediti verso altrettanti soldout.