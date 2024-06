Ufficiale Era stato accostato all'Inter, il Villarreal lo blinda: Jorgensen ha rinnovato fino al 2029

Ieri era stata paventata la possibilità di un trasferimento all'Inter di Filip Jorgensen, portiere del Villarreal, che però ha comunicato oggi di aver prolungato il contratto del classe 2002 fino al 2029. Di seguito la nota del Sottomarino Giallo:

"Il Villarreal CF e Filip Jörgensen hanno raggiunto un accordo affinché il portiere danese-svedese rinnovi il suo contratto con il Sottomarino Giallo fino al 2029. Filip amplia così il suo legame con il club che lo ha fatto debuttare nel calcio professionistico. Con il rinnovo di Filip Jörgensen, il Villarreal CF si assicura un portiere per il futuro, ma anche per il presente, poiché vale la pena ricordare che la squadra giovanile del Groguet ha giocato un totale di 36 partite in questa stagione, essendo, inoltre, il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate in LALIGA 2023/24 con 143. Il '13' giallo è un esempio anche per i giovani che sognano di raggiungere la prima squadra e motivo di orgoglio per l'Academy di Grogueta. Jörgensen è arrivato al Vila-real nel 2017, quando aveva solo 15 anni, dall'RCD Maiorca. Nella stagione 2018/19 ha fatto parte della squadra Juvenil A che ha vinto la storica doppietta Copa del Rey Juvenil e Liga. Tra i grandi successi sportivi di Jörgensen nel club spiccano anche la partecipazione alla Youth League durante la stagione 2021/22 e la promozione con il Villarreal B nella Seconda Divisione spagnola. Ma soprattutto è il suo debutto in prima squadra il 15 dicembre 2021 contro l'Atlético Sanluqueño nella partita corrispondente al secondo turno della Copa del Rey 2021/22. In totale, Filip Jörgensen ha giocato un totale di 44 partite con la Prima Squadra: 38 partite in LALIGA, 3 in Conference League, una in UEFA Europa League e 2 in Copa del Rey".