Eriksson: "Scudetto all'Inter? Le sorprese possono succedere. Sarò sempre tifoso di Inzaghi"

"Scudetto all'Inter nell'ultima giornata? Così tanti anni di calcio dovrebbero averci insegnato che la sorpresa può succedere sempre. Se poi non dovesse andare bene, non sarebbe un dramma né per l’Inter, che ha comunque vinto due trofei, e né per Inzaghi". Parla così Sven Goran Eriksson, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "La sua carriera è appena iniziata e, in ogni caso, io sarò sempre un suo tifoso. Se il Milan vincerà lo scudetto, allora vorrà dire che ha avuto qualcosa in più: meriterà un giusto applauso. Ma dalle sconfitte ci si rialza, le delusioni insegnano".