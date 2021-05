esclusiva Ag.Bocalon: “Venezia ha il suo profeta, traguardo meritato”

vedi letture

Il Venezia torna in Serie A dopo tanti anni. A siglare il gol decisivo Riccardo Bocalon, veneziano e cuore arancioneroverde. “Ha fatto di tutto per tornare nella sua Venezia sfidando il proverbio che nessuno è profeta in patria. E invece Venezia ha il suo profeta”, dice a Tuttomercatoweb Luca Pasqualin, agente dell’attaccante. “Gol decisivo, grande felicità, un traguardo meritato per il professionista che è e per il lavoro svolto”.