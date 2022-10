esclusiva Ag.Fagioli: “Che emozione il gol alla Del Piero, avanti così”

Primo gol in bianconero per Nicolò Fagioli ieri sera contro il Lecce. Un gol importante che ha sancito la vittoria dei bianconeri. “È stato un momento molto emozionante per lui e per le persone che gli stanno vicino. Ma è solo l’inizio, speriamo che possa continuare a dimostrare tutto il suo talento”, dice a Tuttomercatoweb il suo agente, Andrea D’Amico.

Un gol alla Del Piero, per lei - che ha assistito Alex - ha un effetto speciale. Cosa ha pensato?

“Mi sono tornati in mente tanti frames. Bello che anche Del Piero gli abbia fatto i complimenti. Mi ha fatto molto piacere, Fagioli è un grande fan di Del Piero e ha sempre lavorato con questo eroe negli occhi. Nicolò è un ragazzo che è un piacere vedere giocare. Speriamo di vederlo molte volte ancora così”.

La Juve deve ripartire dai giovani. E Fagioli può essere un punto importante di ripartenza.

“Sicuramente. Quelli bianconeri sono giovani di grande qualità. Quando giocano fanno molto bene. Spero che Nicolò continui ad essere impiegato, ci vuole più coraggio a lasciarlo fuori che a metterlo dentro”.