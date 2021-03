esclusiva Agostinelli: "Napoli, errori di inesperienza. Con la rosa che ha, obbligo 4° posto"

"E' stata un'occasione persa, però guardando bene la partita il Sassuolo per quanto aveva fatto non meritava di perdere". Andrea Agostinelli commenta così ai taccuini di Tuttomercatoweb.com il pari del Napoli, quasi incredibile per come è maturato. "Questi sono punti pesantissimi e i partenopei devono migliorare perché la lotta Champions è sempre più agguerrita".

Come si spiega l'incapacità di tenere il risultato nel finale?

"E' mancata l'esperienza, la gestione della partita. Il discorso credo si possa racchiudere lì, la vittoria ormai era ad un soffio e la gara doveva essere controllata".

Certo però il Sassuolo aveva creato molto...

"Assolutamente, aveva colpito una traversa e un palo e può recriminare. Non ha saputo concretizzare".

Che riflessioni fa comunque su quel fallo da rigore di Manolas?

"Questi sono gli errori di inesperienza a cui faccio riferimento. Purtroppo capita anche a lui. Ha sbagliato perché in quel caso doveva semplicemente accompagnare il giocatore avversario".

Diceva della Champions: al di là della gara da recuperare con la Juve si fa sempre più dura?

"Ci sono 3-4 squadre in due-tre punti. A mio avviso c'è ancora tempo. Per la rosa che ha, il Napoli secondo me è obbligato ad arrivare nelle prime quattro".

Le responsabilità di Gattuso quali e quante sono?

"Ci sono anche quelle dell'allenatore ma non mi piace e non è giusto addossarle tutte a lui. Vanno suddivise e di sicuro ci sono anche quelle della società"