esclusiva Avv. Chiacchio, legale Torino: "Soddisfatti della decisione del Giudice Sportivo"

vedi letture

Il Torino sceglie il profilo basso, come in tutta la vicenda relativa alla partita non giocata con la Lazio. E che a questo punto si dovrà disputare: il Giudice Sportivo, oggi pomeriggio, ha deciso infatti di non punire i granata col 3-0 a tavolino, ricorrendo i presupposti della forza maggiore per la mancata partecipazione alla partita, che dovrà essere riprogrammata (verosimilmente il 7 aprile) dalla Lega Serie A. Raggiunto dai microfoni di TMW, l’avvocato Eduardo Chiacchio, commenta così brevemente la vicenda: “Siamo soddisfatti della sentenza del Giudice Sportivo, che ha riconosciuto la bontà delle nostre ragioni, con motivazioni quanto mai convincenti”. Ora la palla, come noto, passa alla Lazio, che ha già annunciato di essere pronta a dare battaglia.