ESCLUSIVA TMW - Baiano: "Napoli, qualificazione buttata via. Ora sarà ridimensionamento"

esclusiva Baiano: "Napoli, qualificazione buttata via. Ora sarà ridimensionamento"

"Il Napoli ha buttato via la qualificazione Champions". Ciccio Baiano non ha dubbi. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com spiega: "Nella partita col Sassuolo a trenta secondi dalla fine vinceva e poi è finita pari, col Cagliari più o meno è andata così e ieri col Verona si è fatto raggiungere ma la prestazione è stata deludente. Quando doveva vincere e portare a casa la qualificazione non c'è stata la prestazione all'altezza, ieri ho visto una squadra senza mordente. Il Verona meritava anche di più, le azioni pericolose le ha fatte la formazione di Juric. Il Napoli deve mangiarsi le mani".

Sentiva pressione la squadra di Gattuso?

"Non credo, ci sono giocatori abituati, non ha giocato la Primavera".

Gattuso alla fine ha messo dentro cinque attaccanti...

"Era l'ultima chance che aveva, ma ho visto tanta confusione: non è detto che con tanti attaccanti automaticamente vinci. In ogni caso non è colpa di Gattuso, ha lavorato in una situazione non semplice, si è giocato la Champions con una squadra comunque forte".

Il tweet di ieri di De Laurentiis come le è sembrato?

"Sarebbe meglio parlare con le persone che fare tweet ma ormai si parla solo attraverso i tweet e instagram. Si è perso valore della parola. Ma la decisione ormai era presa".

Che cosa si aspetta ora?

"Un ridimensionamento, anche perchè non entrano i soldi della Champions. Se li hai ti muovi in un certo modo, altrimenti devi vendere: Koulibaly e Ruiz probabilmente verranno ceduti o comunque un paio di pezzi pregiati".

Che allenatore vede per il Napoli?

"Con la Champions arrivava top, senza un allenatore bravo ma non top. De Laurentiis in ogni caso è capace di sorprendere sempre".

Alla Fiorentina invece che tecnico potrà arrivare?

I nomi fatti sono quelli di ottimi allenatori ma speravo in un segnale forte come ha fatto la Roma. Dalla depressione, la piazza è passata ad un grande entusiasmo dopo l'annuncio dell'arrivo di uno dei migliori tecnici allenatori sulla piazza: mi aspettavo questo anche dalla Fiorentina. Il presidente sarà anche contento ma i tifosi non lo sono e non per colpa dei giornalisti. Sinceramente mi auguro arrivi Sarri ma la vedo dura. Gli altri sono bravi ma con Sarri daresti entusiasmo ad una piazza che è peggio che depressa".