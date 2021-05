esclusiva Balli: "Spalletti? Di sicuro è molto carico e vi spiego perché"

Il futuro di Spalletti ma anche quello di Gattuso. Ne abbiamo parlato nel corso del TMW News insieme a Daniele Balli, ex portiere di Empoli e Salernitana. Balli ha avuto Spalletti come compagno di squadra e anche come tecnico all'Empoli. Ora che è accostato al Napoli dice: "Sarebbe un bel binomio. Se è motivato? Io l'ho incrociato a volte ad Empoli in questi ultimi due anni e mi ha dato degli abbracci così forti che non oso pensare alla carica che darà alla sua nuova squadra. Credo che nello scudetto dell'Inter ci sia anche qualcosa di suo. Quando entra in un ambiente riesce a dare un bell'input su spirito di sacrificio, dedizione al club oltre alle sue conoscenze tattiche. Gattuso? Ha svolto un bel lavoro districandosi tra tanti problemi. Appena la squadra si è rimessa ha fatto vedere le sue idee, ha un futuro e spero da tifoso viola che possa approdare a Firenze. Con lui vedo un cambio di marcia, ha principi solidi e porterebbe anche entusiasmo"

