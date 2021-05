ESCLUSIVA TMW - Bonini: "Juve, meglio tardi che mai. Pirlo? Se credono nella persona sarà confermato"

esclusiva Bonini: "Juve, meglio tardi che mai. Pirlo? Se credono nella persona sarà confermato"

vedi letture

Mi ha fatto una bella impressione e mi ha sorpreso in positivo". Massimo Bonini, ex centrocampista della Juve commenta a Tuttomercatoweb.com la conquista della Coppa Italia da parte dei bianconeri. "E' stata giocato una partita con la mentalità giusta, la squadra è stata aggressiva e ha messo in difficoltà l'Atalanta che quest'anno ha giocato meglio di tutti a calcio. Vista la Juve di quest'anno non me l'aspettavo così, ha creato tante occasioni muovendosi bene senza palla e concedendo il giusto"

Si è svegliata tardi...

"Meglio tardi che mai, nel momento importante è venuta fuori: quest'anno non ha emozionato però ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia e vuol dire che i giocatori ci sono. L'allenatore ha trovato difficoltà a far giocare i giocatori nelle posizioni in cui possono rendere di più ma la squadra è valida".

Pirlo lo confermerebbe?

"Difficile dirlo: se la la Juve ha puntato sulla persona va riconfermato perchè pensi che in prospettiva possa diventare un grande allenatore. Se invece credevi già nel tecnico è difficile riconfermarlo perchè ha fatto gare buone e altre meno. Il pubblico però in tutto questo incide tanto: col Benevento e le squadre di seconda fascia la gente ti aiuta a trovare quegli stimoli e quella concentrazione che ti arrivano naturalmente contro le big".