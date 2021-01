esclusiva Bressan: "Viola, due innesti giusti. Pulgar sia meno timido. Futuro? Mi piace Sarri"

"Mercato chiuso in entrata", ha detto il ds della Fiorentina Pradè. E allora, visti gli arrivi di Kokorin e Malcuit, abbiamo sentito a questo proposito, il parere di Mauro Bressan, grande ex viola. "Per come ho visto la Fiorentina - dice a Tuttomercatoweb.com - un esterno serviva perchè giocando a cinque Caceres lo vedo più uno dei tre difensori. Malcuit è un buon giocatore di ruolo, può fare il quinto. In attacco sta andando bene Vlahovic e Ribery, per i minuti che può fare è una ottima opzione. Vediamo cosa farà Kokorin che comunque è esperto e può dare un buon contributo, senza dimenticare che Kouame è comunque un signor attaccante. Ho visto la Fiorentina col Crotone e ha giocato con più uomini in fase offensiva occupando l'area avversaria".

A centrocampo serviva un innesto in più, magari un regista?

"A mio parere i giocatori ci sono, compreso Pulgar. Per lui deve scattare una scintilla, è un po' timido ma ha le geometrie a differenza di Amrabat che è un calciatore più grintoso. Gli uomini, ripeto, ci sono. La rosa è affidabile e ora vediamo cosa potrà fare Kokorin nel campionato italiano. Quest'anno vanno messe le basi per il futuro, prendendo la salvezza e facendo un passo in più per la prossima stagione, per stare nella parte sinistra della classifica"

L'allenatore del futuro chi sarà?

"La società dovrà capire che campionato fare. La tipologia di allenatore da cercare a mio avviso è quella di un tecnico che propone calcio offensivo. Non che Prandelli non lo sia, comunque"

Chi le piacerebbe?

"Bisogna vedere chi deciderà. Mi piace un tecnico alla Sarri, quando vedevo giocare il Napoli era molto gradevole. Sarebbe bello veder giocar bene la Fiorentina"