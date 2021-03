esclusiva Briaschi: "Juve, per lo scudetto è dura. Chi ha la chance di giocare la sfrutti"

vedi letture

Massimo Briaschi, agente e grande ex della Juve analizza le difficoltà della squadra di Pirlo ora a dieci punti dall'Inter: "Colmare il divario - dice a Tuttomercatoweb.com - dipenderà proprio dai nerazzurri però è dura. Le difficoltà si sono viste anche col Verona, ci sono stati molti giocatori sotto tono come Ramsey e Rabiot. E' vero che c'erano 7-8 giocatori indisponibili e dunque diventa un problema però in questi casi chi ha possibilità di farsi vedere dovrebbe farlo e sfruttare l'occasione. Sarà in ogni caso dura pensare di vincere lo scudetto".

Il problema è soprattutto a centrocampo?

"E' il reparto che determina il modo di giocare, che supporta l'attacco e che difende. Se ti viene a mancare ci sono problemi. E poi ci sono giocatori importanti per l'attacco che sono indisponibili ed è tutto sulle spalle di Ronaldo".

La Juve è dipendente da CR7...

"Ha dimostrato di esserlo. Se lo togli è un problema però la Juve ha grandi giocatori e alcuni non rendono come dovrebbero e non sfruttano le occasioni e quindi sei in difficoltà".

Manca anche qualche leader?

"Non credo, leader ce ne sono, c'è Chiellini ma può esserlo anche Buffon in panchina. Non è quello il problema".

Pirlo come lo giudica?

"Come allenatore ha iniziato ora, è stata una scelta ponderata da parte del club e credo che delle difficoltà fossero in preventivo. Se porta quel che era in campo anche in panchina, nei prossimi anni ci divertiamo".

Mercoledì il derby della Lanterna. Da ex genoano che dice?

"Indipendentemente da ieri, arriva meglio il Genoa. Anche se poi è sempre una gara a sè. E la giochi tutto l'anno. A Genova è una partita che può darti e toglierti molto".

Sorpreso da questo Genoa?

"Sì perchè all'inizio lo avevo visto non bene, anche a causa dei problemi di covid che inevitabilmente ti condizionano e non ti fanno allenare bene. Ballardini, quando arriva a Genova dà il meglio di sè e dai giocatori ottiene le risposte che vuole lui. Gli farei un contratto per dieci anni..."

In attacco chi le è piaciuto?

"Nella prima parte Scamacca, poi Destro che ha fatto un grande exploit".

Shomurodov come le sembra?

"Molto bravo, ha qualche pausa però è di grande prospettiva. Finirà in una big di sicuro".